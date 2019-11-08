زلزال شدته 5.6 درجة يضرب شمال غرب إيران

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ضرب زلزال شدته 5.6 درجة، شمال غرب إيران، فجر الجمعة، بحسب مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي. وقال المركز إن مركز الزلزال، الذي قدرت شدته في البداية بست درجات، جاء على بعد 65 كيلومترا من هراواباد.