السلطات المصرية تضبط سائحتين صورتا مقاطع إباحية بمواقع أثرية

ألقت شرطة السياحة والآثار في مصر القبض على سائحتين أمريكية وأوكرانية أثناء قيامهما بتصوير أفلام إباحية بمعبدي الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر.

وفي التفاصيل، فإن شرطة السياحة تلقت بلاغًا بقيام سائحة أمريكية الجنسية بالتوجه إلى معبد الكرنك بملابس غير لائقة وممارسة أفعال غير لائقة داخله.

وعلى إثر ذلك تحركت الأجهزة الأمنية لمنعها من الدخول إلا بعد أن ترتدي ملابس تغطي جسدها، لكنها ذهبت وعادت مرة أخرى بملابس لائقة، واستطاعت الدخول وفي صالة الأعمدة بالمعبد، ثم خلعت ثيابها وبدأت بالتقاط صور وأفلام إباحية، مما جعل الحراس يتحفظون عليها خصوصًا بعد التحقق من عدم امتلاكها تصريحًا بالتصوير الدعائي.

وفي الوقت نفسه، أقدمت سائحة أوكرانية على الفعل نفسه داخل معبد الأقصر، إذ صورت مقاطع إباحية، وعلى الفور تم التحفظ عليها من قبل شرطة السياحة والآثار.

وحُرر محضر لكل من السائحتين وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.