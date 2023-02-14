معجزة جديدة.. إنقاذ شخصين بعد 198 ساعة تحت أنقاض الزلزال في تركيا
عثرت فرق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش التركية، اليوم الثلاثاء، على شخصين ما زالا على قيد الحياة بعد مرور أكثر من 8 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة وقتل عشرات الآلاف.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام تركية رسمية لحظة استخراج فرق الإنقاذ للشابين من وسط ركام البنايات المدمرة
وأفاد معلقون بأن الشخصين اللذين خرجا حيين هما شقيقان أحدهما يدعى محمد أنس ويبلغ من العمر 17 عاما والآخر يدعى عبد الباقي وعمره 21 عاما.
وأمس الاثنين، انتشل رجال الإنقاذ صبيًا على قيد الحياة يبلغ من العمر 13 عامًا من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم "هاتاي" جنوب تركيا.
وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد قبل نقله إلى سيارة إسعاف.
وذكرت قناة "تي.آر.تي" خبر التركية الحكومية أنه تم إنقاذ فتاة في العاشرة من العمر من بين أنقاض مبنى سكني في إقليم "كهرمان مرعش" جنوب تركيا بعد مرور 183 ساعة على وقوع الزلزال المدمر.
ومع تلاشي الآمال في العثور على عدد أكبر من الناجين تحت الأنقاض، ارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة من زلزال يوم الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجة إلى أكثر من 37 ألفا، ومن المتوقع على ما يبدو أن يستمر في الازدياد.