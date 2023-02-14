معجزة جديدة.. إنقاذ شخصين بعد 198 ساعة تحت أنقاض الزلزال في تركيا

وأمس الاثنين، انتشل رجال الإنقاذ صبيًا على قيد الحياة يبلغ من العمر 13 عامًا من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم "هاتاي" جنوب تركيا.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد قبل نقله إلى سيارة إسعاف.