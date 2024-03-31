المغرب.. أمطار غزيرة تنعش مخزون السدود وأمل المزارعين

تشهد مناطق في المغرب منذ الجمعة، أمطارا غزيرة أنعشت مخزون السدود بالمملكة التي تعزو ندرة المياه بسبب تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية ومخاطر أحدقت بالقطاع الزراعي للبلاد.

وبلغت نسبة امتلاء مجموع سدود المملكة حتى اليوم 27.69 بالمئة، فيما كانت النسبة أقل من 25 بالمئة سابقا، وفق معطيات المديرية العامة لهندسة المياه نشرتها عبر بالموقع الإلكتروني الخاص بتطور مخزون السدود.

ويشهد المغرب بداية الموسم الفلاحي الجاري، تأخرا في هطول الأمطار، وهو ما بات يهدد بعام جديدة من الجفاف ينعكس سلبا على الموسم الزراعي، قبل أن تنعش الأمطار الحالية آمال المزارعين.

ووفق بيانات المديرية (تابعة لوزارة التجهيز) فإن إجمالي المخزون المائي بسدود المغرب، بلغ 4463.6 مليون متر مكعب. فيما تجاوزت نسبة ملء السدود الكبرى بشمال المغرب وحده الـ50 بالمئة، وفق ذات المصدر.

وسجلت 3 سدود بشمال المملكة معدل ملء كامل (100 بالمئة)، وهي سد الشريف الإدريسي وسد النخلة وسد شفشاون.

وفي وقت سابق السبت، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، من تساقط أمطار قوية و رعدية، السبت والأحد. وللعام الخامس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا جديا جراء الجفاف وبلغ العجز السنوي مليار متر مكعب من الماء، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتسبب انحباس الأمطار بتدنٍ كبير في مستوى الأنهار المعروفة، على غرار نهر ملوية (شمال) أحد أكبر أنهار المغرب، الذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه بسبب الجفاف الشديد وكثرة الاستهلاك.