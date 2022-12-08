اكتشاف لغز ديناصور مائي شبيه بالبطريق والإوزة

اكتشف باحثون نوعا جديدا من الديناصورات المائية، يعود عمره إلى نحو 70 مليون سنة.

ويعتقد الباحثون أنّ هذا الصنف برقبته الطويلة وجسمه النحيف كان يسبح ويغطس مثله مثل طيور البطريق الحديثة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، يعمل الباحثون على كشف خصوصيات هذا الديناصور الفريد من نوعه منذ 2008 حيث اكتُشفت حفريته الأولى في صحراء جوبي في منغوليا.

وتم وصف هذا الصنف المكتشف في دراسة حديثة نُشرت في مجلة "كومينوكايشن بيولوجي" التي تقول إنّ هذا الديناصور يسمّى "ناتوفيناتور بوليدونتوس" وتم فحص جمجمته وعموده الفقري وجزء من القفص الصدري وثلاثة من أربعة أطراف من قبل علماء الحفريات وأظهرت هذه الدراسة أنّ لدى هذا الديناصور تشريحًا خاصًّا للغاية ويعود إلى العصر الطباشيري الأول.

وهذا الديناصور صغير الحجم، يشبه الإوزة والبطريق أيضًا، ولديه رقبة طويلة جدًّا وذو جسم مدبب، وعلى عكس ذوات الأقدام الأرضية فإن أضلاعه الظهرية ليست منحنية أفقيًّا فهي في اتجاه ذيلها مثل الطيور الغاطسة الحالية.