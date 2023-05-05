المغنية بريتي يندي تستعد لأدائها المنفرد في مراسم تتويج تشارلز الثالث

التقت مغنية الأوبرا الجنوب أفريقية بريتي يندي لأول مرة بالملك تشارلز، عندما دعتها الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية للغناء في قلعة وندسور العام الماضي.

وغدًا السبت، ستشارك في أداء منفرد في مراسم تتويجه.

وقالت يندي: "أنا متحمسة للغاية لدرجة أنني لا أشعر بالتوتر. إنها لحظة رائعة في حياتي كشابة وكفنانة جنوب أفريقية، الفرح يغمر قلبي".

وبعد أشهر من غنائها في وندسور، أوقفت مكالمة هاتفية التدريبات في دار أوبرا فيينا لسؤال الفنانة البالغة من العمر 38 عامًا، إذا كان يمكنها الغناء في مراسم التتويج بلندن في السادس من مايو/ أيار.

واسترجعت ذكرى أمسية وندسور خلال مقابلة أجرتها خلف الستار في دار الأوبرا، وقالت "كان هذا اختبار أداء لي على ما أظن".

وأضافت "كانت هذه أول مرة التقي فيها بالملك. لقد كان لطيفًا جدًا".