تلقب بـ"أم اللول".. حكم قضائي بحبس نجمة "تيك توك" العراقية هديل خالد

قضت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، بحبس هديل خالد، وهي راقصة نوادي ليلية عراقية اكتسبت شهرة ومتابعين كثر في موقع "تيك توك" تحت لقب "أم اللول"، بسبب المحتوى الذي تقدمه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكم يتضمن حبس "أم اللول" لمدة أربعة أشهر بتهمة "المحتوى الهابط".

ولم يتضح إن كان الحكم نهائيًّا، كما لم يتضح إن كانت أم اللول التي غابت عن متابعيها في "تيك توك" منذ نحو أسبوعين، موقوفة.

وجاء الحكم بعد يوم واحد فقط من تداول شائعات عن حصول الراقصة الشابة على جواز سفر دبلوماسي عن طريق أحد المسؤولين، لتسهيل سفرها خارج العراق، قبل أن تنفي وزارة الداخلية تلك الشائعات.

وكثيراً ما تثير "أم اللول" الجدل في ظهورها أمام متابعيها، وتتلقى انتقادات على ملابسها وحديثها الجريء.