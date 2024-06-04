كيف احتفل الرئيس الأمريكي بايدن بيوم ميلاد زوجته جيل؟

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بيوم ميلاد زوجته الدكتورة جيل بايدن، على طريقته الخاصة، التي عبّر فيها عن حبه لها وفخره بها.

ونشر بايدن صورة جمعته بزوجته جيل، خلال مناسبة عامة، وهما ممسكان ببعضهما خلال رقصة رومانسية، وعلق عليها قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، وحياة حبي، وصخرة عائلتنا، جيل، أحبك يا جيلي".