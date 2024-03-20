انهيار وصراخ هستيري للراقصتين بدرة وجوهرة في "رامز جاب من الآخر"‎

دخلت الراقصتان بدرة وجوهرة في حالة صراخ هستيري، خلال إحدى فقرات مقلب "رامز جلال"؛ بسبب خوفهما من الكلب.

واستقبل رامز الراقصتين بمقدمته المعهودة قائلا: "النهاردة حلقة الصراع من أجل البقاء، الرقص الشرقي بقى في خطر، هز الوسط بقى حكر على الأجانب، المصريين ملهمش من الحلو جانب، مبقلناش غير دينا، والأجانب دخلوا سحبوا البساط، أنا قررت أدخل أنقذ الصناعة المصرية، معانا النهاردة الراقصتان اللي صورهم على الإنستغرام تعبانا بدرة وجوهرة".

وخلال فقرات البرنامج، كشفت الراقصة بدرة عن سبب تواجدها في مصر، قائلة: "أنا جاية مصر علشان أعمل فلوس"، لافتة إلى أنها أفضل وأكثر شهرة من زميلتها جوهرة.

من جانبها، كشفت جوهرة أن الفنانة فيفي عبدة هي أفضل راقصة، كما أشادت بالراقصة المصرية دينا، والأرمينية صوفينار.