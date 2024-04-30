اختيار الفنان التشكيلي السوري أمجد جودة لجائزة "دي أغرو" الإيطالية

اختير الفنان التشكيلي السوري، فلسطيني الأصل، "أمجد جودة" من قبل لجنة من الخبراء الإيطاليين لاستلام جائزة De Agro الدولية لعام 2024 عن قسم الرسم.

وجاء في بيان كتبه "باولو جيانسيراكوزا" المدير الفني لجائزة "دي أغرو" في مدينة تروينا الإيطالية: "أبدع جودة سلسلة من اللوحات التي تطور موضوعات معاصرة ذات طابع تعبيري قوي، وتم الاعتراف بالقيمة الإبداعية لأعماله الفنية باعتبارها تستحق المكافأة من خلال حفل خاص ومعرض جانبي".

وأضاف البيان: "إلى جانب استلام الجائزة ستقام بعض اللقاءات للفنان جودة مع بعض وجوه الثقافة في صقلية، وأيضاً سيتم الترحيب به في أكاديمية الفنون الجميلة في أجريجينتو ومتحف الفن المعاصر في تروينا لإجراء تجارب في مجال الرسم".

ليتابع البيان، هذه المبادرة تندرج ضمن الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية الهادفة إلى إعادة علاقات التضامن والمعرفة بين الغرب والشرق الأوسط.