محامية شهيرة تفتح النار على مسلسل "نعمة الأفوكاتو" (فيديو)

انتقدت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر، مشيرة إلى أنه يحتوي على أحداث غير منطقية عن مهنة المحاماة والقانون، واصفة الأحداث بـ "العبث".

وأضافت "أبو القمصان" خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن "نعمة الأفوكاتو" يقدم قصة شعبوية تحقق نجاحات سواء في السينما أو التلفزيون، وهي قصة البطل الذي يُظلم ثم يسعى إلى الحصول على حقوقه من خلال الانتقام من ظالميه، لافتة إلى أن هذه النوعية يجيدها المخرج محمد سامي ويحقق بها نجاحات.

وتابعت "العمل كفكرة وكمحاكاة للقانون وللمحاماة ليس له علاقة بالواقع أو المنطق، فنموذج المحامية التي تجسده مي عمر في المسلسل نسميه في مهنتنا (محامي سلم)، فكيف لطالبة متفوقة في كلية الحقوق لا تستطيع فتح مكتب، وتقوم باستقبال موكليها بمقهى بلدي".

واستكملت نهاد أبو القمصان: "مفيش أي محامي سلم يحصل على جناية كبيرة كالتي حصلت عليها نعمة على القهوة، خاصة أن الموكل رجل أعمال كبير وغني للغاية، بالإضافة إلى أنه استحالة أن يتكلف محامٍ بجناية ليلاً ويترافع فيها في الصباح، فالجنايات تحتاج دراسة لشهور حتى تستطيع الترافع فيها والإلمام بها".

وعن شخصية نعمة الأفوكاتو قالت: "شخصية المحامية التي تحصل على 10 ملايين أتعاب في قضية وتعطي الأموال لزوجها من باب أن يشعر برجولته وأن تراه سعيدًا، هذه ليست شخصية محامية ناضجة، بل شخصية مراهقة في مرحلة الثانوية العامة تعشق سائق توكتوك، هذه أحداث غير منطقية، والقانون اسمه علم المنطق، أحداث منطقية تؤدي إلى نتائج منطقية".

ولفتت أن "نعمة" تعتمد على حكمة تعلمتها من والدها وهي "ارمِ الفلوس تجري وراك"، موضحة "والدي محامي سلم لم يرَ الأموال في حياته كي يعرف كيف يتعامل معها، وكي تستعين بخبرته في الأموال".

وختمت المحامية المصرية "ما يحدث في المسلسل هو عبث، وأحداث غير منطقية ليس لها علاقة بالواقع، ولولا أن نقابة المحامين مشغولة بالانتخابات، لكان الأمر وصل إلى المحاكم بسبب هذا المسلسل".

مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة: مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى، وكمال أبو رية، وعماد زيادة، ومسلسل نعمة الأفوكاتو من تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.