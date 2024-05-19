مقاطع فيديو مذهلة توثق عبور نيزك بين إسبانيا والبرتغال

وكان علماء فلك أعلنوا سابقا، أن هناك نشاطا لزخات نيزك، تبلغ ذروتها في 21 و22 نيسان /أبريل، لافتين إلى احتمال سقوط ما يقرب من 20 نيزكا على الأرض.

وتظهر مقاطع الفيديو، مرور نيزك ممزوج باللونين الأخضر والأزرق، فيما تُسمع أصوات أشخاص مذهولين لدى رؤيته، بينما يعبر فوق رؤوسهم.