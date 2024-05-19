مقاطع فيديو مذهلة توثق عبور نيزك بين إسبانيا والبرتغال
وثقت مقاطع فيديو لمواطنين من إسبانيا وجارتها البرتغال، مشاهد مذهلة لنيزك عبر السماء وأضاءها، قبل أن يختفي.
ووفق صحيفة "الإندبندنت"، رصد هذا الحدث الفلكي النادر، مساء السبت، بين الجارتين الأوربيتين، بينما قام العديد من السكان بنشر مقاطع توثق ذلك في عدة أماكن.
وكان علماء فلك أعلنوا سابقا، أن هناك نشاطا لزخات نيزك، تبلغ ذروتها في 21 و22 نيسان /أبريل، لافتين إلى احتمال سقوط ما يقرب من 20 نيزكا على الأرض.
وتظهر مقاطع الفيديو، مرور نيزك ممزوج باللونين الأخضر والأزرق، فيما تُسمع أصوات أشخاص مذهولين لدى رؤيته، بينما يعبر فوق رؤوسهم.
ومن غير المعروف بعد فيما إذا كان النيزك قد مرّ فوق الأرض فقط، أم سقط على سطحها، فيما رجحت مصادر سقوطه قرب بلدة "كاسترو داير".
لكن رجال إطفاء تفقدوا المواقع المحتمل أن يسقط بها النيزك، إلا أنهم أعلنوا عدم عثورهم على أي شيء حتى الساعة.