مايا دياب تحسم الجدل حول زواجها

حسمت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل حول حقيقة زواجها على خلفية شائعات كثيرة رجحت أنها دخلت بالفعل القفص الذهبي بعد ظهورها بصور ترتدي فيها الطرحة البيضاء.

وقالت في لقاء مع برنامج "عرب وود" إنها لم تتزوج في 2024، ولا تعرف أن كان الأمر من الممكن أن يحدث في 2025.

وحين سئلت عن تجربة الوقوع في الحب، وإذا ما كانت قد اعتزلت الغرام، قالت الفنانة اللبنانية إنها لا تمانع من حيث المبدأ الدخول في علاقة حب أو الزواج شريطة وجود الشخص المناسب، مؤكدة أنها لم ولن تعتزل الغرام.

وأضافت أن الشعور بالحب شيء لا يمكن أن نخبأه، فهو شيء نحسه أو لا نحسه.

وكانت مايا قد أثارت جدلاً واسعًا حين نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مجموعة من الصور ترتدي فيها طرحة الزفاف منها صورة تظهر فيها وهي تمسك بيد شخص مجهول، وكتبت عليها: "احفظوا هذا التاريخ".

ولاحقًا، أطلقت مايا فيديو كليب لأغنيتها "عروس" والذي اقتحمت فيه زفاف ثنائي بشكل مفاجئ، الأمر الذي شكك الجمهور بحقيقة زواجها بسبب صورها مع الطرحة.