عمره 5 قرون.. لغز تمساح معلق بسقف كنيسة إيطالية

تشتهر كنيسة "سانتواريو ديلا بياتا" القديمة في منطقة لومبارديا الإيطالية بوجود تمساح حقيقي محنط معلّق في سقفها، بمشهد غريب يجذب السياح من حول العالم.

لكن كيف انتهى الأمر بهذا التمساح في تلك الكنيسة؟

يقول خبراء، إن المسيحيين في العصور القديمة ربطوا الزواحف كالثعابين والتنانين والتماسيح بالشر، إما كتجسيد للشيطان أو أنها مجرد حيوانات تقود البشر للخطيئة.

ويأتي تعليق هذا التماسح في سقف الكنيسة بمثابة تحذير للمصللين من الخطيئة، كما أنه رمز للانتصار على الشر.

ويعتقد العلماء أن عمر هذا التمساح نحو 500 عام على الأقل، وعلى الرغم من أنه يبدو كتمثال متقن إلا أنه حقيقي ومحنط.

وعلى مر السنين انتشرت العديد من الأساطير عن هذا التمساح، لكن أكثرها شهرة هي التي تؤكد أن التمساح فرّ من إحدى الحدائق، لكن شقيقين شجاعين تمكَّنا من قتله.