"إرهابيو المناخ".. أسوأ تعبير في اللغة الألمانية لعام 2022

اختارت لجنة تحكيم مكونة من خبراء في اللغة الألمانية، اليوم الثلاثاء، تعبير "إرهابيي المناخ (Klimaterroristen) كأسوأ وصف جاء في اللغة الألمانية خلال العام المنصرم 2022.

واختيار "أسوأ كلمة في العام"، هو تقليد ألماني متبع منذ نحو ثلاثة عقود، وتهدف اللجنة من وراء ذلك إلى لفت الانتباه إلى الاستخدام غير الملائم للغة، وبالتالي زيادة الوعي بالحاجة إلى استخدام المصطلحات بعناية.