تدافع وإغماءات في معرض الرباط للكتاب بسبب روائي سعودي (فيديو وصور)
اضطرت إدارة المعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط، أمس السبت، إلى إيقاف مراسم حفل توقيع الكاتب والروائي السعودي الشهير أسامة المسلم، بسبب إقبال جماهيري كبير فاق التوقعات، وتسبب بحالات إغماء.
وحضر العديد من الطلاب والشباب إلى المعرض للقاء الكاتب السعودي الذي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة، غير أن الازدحام وحالات إغماء دفعت إدارة المعرض إلى إيقاف حفل التوقيع خوفاً على سلامة الزوار القادمين من مختلف المدن المغربية.
وأكد المسلم في فيديو مصور بثه عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أن مغادرته للمعرض كانت بطلب من قوات الأمن حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه كان مستعدًا للجلوس حتى الليل لإكمال حفل التوقيع، وفق قوله.
وقال الكاتب السعودي الشهير، إن وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد، استقبله وعرض عليه أن يقوم بجولة في مختلف مناطق المملكة بتنسيق مع الوزارة لإرضاء متابعيه.
ويُعرف أسامة المسلم الذي يكتب الخيال والغرائبية بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "إنستغرام"، حيث يتفاعل مع جمهوره (أغلبهم من فئة الشباب) بشكل مستمر ويشاركهم أفكاره وتجاربه.
وبرز الكاتب والروائي أسامة المسلم في وقت متأخر من حياته الأدبية في كتابة الروايات من نوع الفانتازيا والفانتازيا التاريخية بقصص وأحداث ذات طابع تشويقي وبسرد الأحداث على الطريقة السينمائية.
وتتسم معظم أعمال الكاتب السعودي بالنهايات غير المتوقعة الأمر الذي جعل بعضا من رواياته ترشح لكي تصبح فيلما سينمائيا.
وتتواصل فعاليات الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الرباط، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى غاية 19 مايو الجاري.
ويشارك 743 عارضا من 48 دولة في المعرض، وسيقدم للقراء 100 ألف عنوان، في ثلاثة ملايين نسخة، مع نقاشات تتخلل 241 فقرة ثقافية.