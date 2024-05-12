تدافع وإغماءات في معرض الرباط للكتاب بسبب روائي سعودي (فيديو وصور)

اضطرت إدارة المعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط، أمس السبت، إلى إيقاف مراسم حفل توقيع الكاتب والروائي السعودي الشهير أسامة المسلم، بسبب إقبال جماهيري كبير فاق التوقعات، وتسبب بحالات إغماء.

وحضر العديد من الطلاب والشباب إلى المعرض للقاء الكاتب السعودي الذي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة، غير أن الازدحام وحالات إغماء دفعت إدارة المعرض إلى إيقاف حفل التوقيع خوفاً على سلامة الزوار القادمين من مختلف المدن المغربية.

وأكد المسلم في فيديو مصور بثه عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أن مغادرته للمعرض كانت بطلب من قوات الأمن حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه كان مستعدًا للجلوس حتى الليل لإكمال حفل التوقيع، وفق قوله.