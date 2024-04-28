"طردوني والآن مفلسة".. أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

استنجدت أيقونة المطبخ الجزائري السيدة بوحامد برئيس الجمهورية إثر ظلم قالت إنها تعرضت له بعد طردها من الشاشة التي كانت تظهر عليها طيلة 23 عاما، مشيرة إلى أنها حالياً "مفلسة".

وفي مقطع مصور قالت بوحامد: "أسجل هذا الفيديو بدون علم أبنائي، أخفي الأمر عن الجميع، لأبلغ الرأي العام بأنني غادرت الشاشة دون إرادتي، إذ لم يعلمني أحد بهكذا قرار، لا كتابيا ولا شفهيا".

المقطع الذي نشرته على منصة "تيك توك" أوضحت فيه بوحامد: "كنت أبيع مجوهراتي لأضمن لقمة العيش.. كان القرار حينها بيد شخصين على الأقل، ولكنهما لم يفعلا شيئا، بالعكس قاموا بتحطيمي، فبعد 23 سنة من العطاء، غادرت تلك المؤسسة بدون أي شيء .. مفلسة".