إشادات واسعة بمسلسل "ملح وسمرة" مع نهاية عرضه

حقق المسلسل الكويتي "ملح وسمرة" حضورا قويا وإشادات واسعة من قبل متابعين، إذ عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالعمل، الذي وصفوه بـ"المتكامل".

وتمكنت ثنائية الفنانة العراقية هدى حسين والكاتب الدكتور حمد الرومي من النجاح مجددا، ليضاف "ملح وسمرة" إلى رصيدهما إلى جانب مسلسلي "إقبال يوم أقبلت" و"كف ودفوف".

ودائما ما تتمكن هدى حسين من تحقيق المراكز الأولى على موقع التواصل "تويتر" بين الأشخاص الأكثر تفاعلا، مع كل عمل جديد يُعرض لها.