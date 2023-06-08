إشادات واسعة بمسلسل "ملح وسمرة" مع نهاية عرضه
حقق المسلسل الكويتي "ملح وسمرة" حضورا قويا وإشادات واسعة من قبل متابعين، إذ عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالعمل، الذي وصفوه بـ"المتكامل".
وتمكنت ثنائية الفنانة العراقية هدى حسين والكاتب الدكتور حمد الرومي من النجاح مجددا، ليضاف "ملح وسمرة" إلى رصيدهما إلى جانب مسلسلي "إقبال يوم أقبلت" و"كف ودفوف".
ودائما ما تتمكن هدى حسين من تحقيق المراكز الأولى على موقع التواصل "تويتر" بين الأشخاص الأكثر تفاعلا، مع كل عمل جديد يُعرض لها.
ويرى العديد من المتابعين أن المسلسل ناقش قضايا "حساسة" بطريقة ذكية، سمحت بإيصاله إلى المجتمعات العربية بشكل صحيح. كما قدم العديد من الرسائل التربوية بأسلوب ماتع، خاصة الحلقة الأخيرة التي قدمت دروسا عديدة، وفق تعبيرهم.
وتطرق "ملح وسمرة" إلى تداعيات الاستخدام السيئ لمواقع التواصل والهوس بعمليات التجميل والطلاق وهدم الأسر العربية وغيرها.
وتدور أحداثه حول سيدة خمسينية، تلعب دورها الفنانة هدى حسين، وتواجه في حياتها عددا من الأزمات التي تتصاعد.
وكان من المقرر أن يتم عرض "ملح وسمرة" ضمن منافسات رمضان 2023، إلا أنه تم تأجيل عرضه إلى ما بعد الموسم الرمضاني.
واعتبر أحد لاعبي كرة القدم أن المسلسل تمكن من إبراز جوانب وقضايا اجتماعية، قادرة على إعمال العقل.
ورأى "سام" أن العمل برمته أعاد للدراما ألقها: "كل مشهد بالمسلسل مؤثر جدا وأكثر من رائع.. كل جملة بالمسلسل مؤثرة جدا. عمل متكامل ناجح بكل المقاييس أعاد للدراما مجدها وهيبتها".
ووصف مغرد عبر موقع "تويتر" العمل بـ"الرهيب": "المسلسل بأكمله كان جداً جميل وإبداع والحلقة الأخيرة كانت قوية مرة، دموع ومشاعر وصلتنا، وهنا يكون الفنان فنان إذا وصل للمشاهد الي يبي يوصله صراحة مسلسل ملح وسمرة رهيب".
وعبرت مغردة عن انبهارها بـ"ملح وسمرة": "أبهرني لدرجة قضايا ما توقعت مسلسل خليجي بينقاشها.. قضية بنته كل شي صار في هالمشهد من سيناريو وتمثيل هدى قوي قوي.. كلامه كله درر دررر".
وتأتي تعليقات متابعين مع ختام المسلسل، الذي عرض على مدار 30 حلقة، تزامنا مع الحلقة الأخيرة، التي لاقت بشكل خاص تعليقات إيجابية.
وشارك إلى جانب هدى حسين كل من الفنانين جمال الردهان وسحر حسين وفاطمة الصحي وعبدالله الطراروة ومشاري المجيبل وغيرهم.