بسمة وهبة تهين نزار الفارس و"شيخ العرافين" يكشف سراً صادماً

تعرض الإعلامي العراقي نزار الفارس لإهانة وحرج شديدين خلال استضافته من جانب الإعلامية المصرية بسمة وهبة خلال استضافته في برنامجها.

وفي فقرة "شيخ العرافين"، بدأ الشخص المجهول الذي يعاون المذيعة المصرية في البرنامج، بسؤال الفارس عن السبب الذي جاء به إلى مصر، ليرد عليه الضيف قائلاً: "أتيت لعمل الحوار مع الدكتورة"، لتقابله المذيعة بابتسامة ساخرة.

وصدم "شيخ العرافين" الضيف العراقي بسؤاله: "ألم تخبرك والدتك بأن لا تعمل في الإعلام.. فما الذي جعلك تعمل به؟ إنها تخاف عليك".

وحاول الفارس الحفاظ على رباطة جأشه وأجاب بهدوء رغم الحرج الذي بدا عليه قائلاً: "أنا وحيد للوالدة وتحب أن أبقى بجوارها في البيت لأنني أسافر كثيراً وكل يوم في بلد وهي لا تحب ذلك، وحقها كأم أن أكون إلى جوارها".

وفاجأت بسمة وهبة ضيفها بقولها: "هل تصدق أنني أشفق على والدتك منك، ليرد عليها بذات الهدوء قائلاً إنه بار بوالدته جداً.

وكشف "شيخ العرافين" عن سر صادم قائلاً إن الفارس كان إماماً لمسجد في العراق يسمى المدينة المنورة، لمدة عامين، ليتفاجأ الضيف الذي أجابه ساخراً: "كان يجب أن تصلي خلفي".

وأوضح أن "الأمر ليس كما يبدو"، مضيفاً أنه في يوم من الأيام تأخر إمام المسجد عن الصلاة فصلى بالناس أكثر من مرة، لتصدمه المذيعة قائلة: "يا زعل أمك عليك" ليجيبها "ما المشكلة في أن الإمام تأخر فصليت بالمسلمين.. هل عندك اعتراض؟".

وأعادت بسمة وهبة السؤال مجدداً في استفزاز للضيف: "ألم تزعل أمك عليك؟"، ليجيبها: "لم تزعل وفرحت بي".