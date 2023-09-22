عصابات المكسيك تشكل خامس أكبر مشغل للعمالة في البلاد
أظهرت دراسة حديثة أن العصابات في المكسيك تعتبر خامس أكبر مشغل للعمالة في البلاد، بواقع 175 ألف عضو ينتسبون لهذه "الكارتلات".
وبحسب دراسة نشرتها مجلة "سينس"، ونقلت عنها صحيفة "الغارديان"، فإن "جماعات الجريمة المنظمة في المكسيك تعتبر خامس أكبر صاحب عمل في البلاد".
ونشرت المجلة نموذجا حسابيا يبين العضوية الإجمالية للعصابات، وذلك باستخدام بيانات تم جمعها على مدار 10 سنوات حول جرائم القتل والأشخاص المفقودين والمساجين، بالإضافة لمعلومات متعلقة بالتفاعلات بين الفصائل المتنافسة.
ويعتقد مؤلفو الدراسة أن "أفضل طريقة لخفض معدلات سفك الدماء هي عن طريق تقليص التشغيل في الكارتلات، في حين أن زج المزيد من الأعضاء في السجون من شأنه أن يؤدي لزيادة معدلات القتل".
وجاء في الدراسة أن "أكثر من 1.7 مليون شخص في أمريكا الجنوبية يقبعون في السجن".
ولفتت الصحيفة إلى وجود مجموعتين للجرائم المنظمة تتحاربان من أجل الهيمنة في المكسيك، وهما "سينالوا كارتل" و"جاليسكو نيو جينريشن كارتل".
وأردفت: "لكن المحللين حددوا أكثر من 198 جماعة مسلحة في المكسيك".
ونقلت الصحيفة عن فالنتين بيريدا، البروفسور في جامعة مونتريال، قوله إن "الفكرة القائلة باستهداف التوظيف في الكارتلات من أجل خفض العنف ليست جديدة بحد ذاتها".
وأضاف بيريدا أنه "إذا لم تستطع الكارتلات التوظيف في صفوفها فلن يمكنها حينها تعويض خسائرها، وبالتالي لن يكون بمقدورها الاستمرار في قتل بعضها البعض".
المصدر: صحيفة "الغارديان"