عصابات المكسيك تشكل خامس أكبر مشغل للعمالة في البلاد

أظهرت دراسة حديثة أن العصابات في المكسيك تعتبر خامس أكبر مشغل للعمالة في البلاد، بواقع 175 ألف عضو ينتسبون لهذه "الكارتلات".

وبحسب دراسة نشرتها مجلة "سينس"، ونقلت عنها صحيفة "الغارديان"، فإن "جماعات الجريمة المنظمة في المكسيك تعتبر خامس أكبر صاحب عمل في البلاد".

ونشرت المجلة نموذجا حسابيا يبين العضوية الإجمالية للعصابات، وذلك باستخدام بيانات تم جمعها على مدار 10 سنوات حول جرائم القتل والأشخاص المفقودين والمساجين، بالإضافة لمعلومات متعلقة بالتفاعلات بين الفصائل المتنافسة.

ويعتقد مؤلفو الدراسة أن "أفضل طريقة لخفض معدلات سفك الدماء هي عن طريق تقليص التشغيل في الكارتلات، في حين أن زج المزيد من الأعضاء في السجون من شأنه أن يؤدي لزيادة معدلات القتل".

وجاء في الدراسة أن "أكثر من 1.7 مليون شخص في أمريكا الجنوبية يقبعون في السجن".