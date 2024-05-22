إطلاق نار داخل محكمة ليبية.. ما حقيقة الفيديو؟

وذلك ما توافق مع ما جاء في عدد من تعليقات المستخدمين التي أشارت إلى أنّ المشهد يعود لـ"محكمة صوريّة في كليّة القانون".

وبعد استخدام كلمات مفتاحية مثل "المحكمة الصورية جامعة الزاوية" تأكد أن هذه الفعاليّة تقام سنويًّا في الجامعة، وقد نشر مصوّر ليبيّ مجموعة صورٍ لهذه الفعاليّة في آذار 2023.