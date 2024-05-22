إطلاق نار داخل محكمة ليبية.. ما حقيقة الفيديو؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابًا ليبيًّا حاول إطلاق النار داخل قاعة محكمة على متّهم بقتل شقيقه.
وفي التفاصيل يظهر الفيديو رجلًا يتقدّم نحو ما يبدو أنّها خشبة مسرح، رافعًا صوته احتجاجًا على حكم بالبراءة بحقّ قاتل أخيه، ثمّ يرفع مسدّسه ويركض نحو المنصّة.
ولقي مقطع الفيديو اهتماما كبيرا وتفاعلا بمدى حقيقته، الذي تبين بأنه عرض تمثيلي في جامعة ليبيّة ضمن مسابقة "المحكمة الصوَريّة" القائمة على تمثيل مشاهد افتراضيّة قد تحصل في قاعات المحاكم.
وتم كشف حقيقة الفيديو من خلال تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، والذي أظهر نسخة قديمة منشورة قرابة عام في حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك ما توافق مع ما جاء في عدد من تعليقات المستخدمين التي أشارت إلى أنّ المشهد يعود لـ"محكمة صوريّة في كليّة القانون".
وبعد استخدام كلمات مفتاحية مثل "المحكمة الصورية جامعة الزاوية" تأكد أن هذه الفعاليّة تقام سنويًّا في الجامعة، وقد نشر مصوّر ليبيّ مجموعة صورٍ لهذه الفعاليّة في آذار 2023.