إعلان "دقوا الشماسي" لملك الحسيني يثير الاستياء في مصر

أثار إعلان تجاري لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، خلال الساعات الأخيرة، موجة من الجدل والاستياء بسبب طريقة تنفيذ الإعلان واعتماده على أغنية للمغني الراحل عبدالحليم حافظ.

وكان عبدالحليم حافظ قد قدم أغنية "دقوا الشماسي"، التي اعتمد عليها الإعلان بطريقة وصفها البعض بأنها "مسيئة لتراث العندليب"، عام 1969 في فيلم "أبي فوق الشجرة".

ويهدف الإعلان الذي قدمته الفنانة المصرية الشابة ملك الحسيني إلى الترويج لأحد المنتجعات السياحية، وهو ما جعلها تعيد إنتاج وتقديم أغنية "دقوا الشماسي".

وتعرضت ملك الحسيني لحملة انتقادات وسخرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها قدمت الأغنية بشكل "سيء للغاية" و"لا يليق بالأغنية الأصلية"، على حد وصف الكثيرين.

واعترض كثير من المعلقين على الإعلان الطريقة "المبتذلة"، حسب رأي البعض، التي أدت فيها ملك الحسيني الأغنية في الكليب المصور، إلى جانب عدم ملاءمة صوتها وطريقة أدائها للأغنية.

وعلق الفنان صبري فواز على الإعلان قائلاً: "ليه كده، ليه كده، دقوا الشماسي دي غنوة حلوة ومبهجة وكلها طاقة وحيوية، ماينفعش تتغنى كده، والله ماينفع".