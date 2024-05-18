فيضانات عارمة تقتل العشرات في أفغانستان (فيديو وصور)

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 50 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في غربي البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور، عبدالرحمن بدري، إن "الفيضانات أودت، الجمعة، بخمسين شخصا من سكان ولاية غور، ولا يزال آخرون مفقودين".

وأشار إلى أن الفيضانات دمّرت ألفي مسكن وألحقت أضراراً بآلاف غيرها.