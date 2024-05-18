فيضانات عارمة تقتل العشرات في أفغانستان (فيديو وصور)
أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 50 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في غربي البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور، عبدالرحمن بدري، إن "الفيضانات أودت، الجمعة، بخمسين شخصا من سكان ولاية غور، ولا يزال آخرون مفقودين".
وأشار إلى أن الفيضانات دمّرت ألفي مسكن وألحقت أضراراً بآلاف غيرها.
وأضاف أن "هذه الفيضانات الرهيبة أدت إلى نفوق آلاف من رؤوس الماشية، ودمّرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ومئات الجسور والقنوات، وقضت على آلاف الأشجار".
وهذه الفيضانات هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي ضربت أفغانستان في الأسابيع الماضية.
ولقي مئات الأشخاص حتفهم، الأسبوع الماضي؛ جراء فيضانات مدمّرة أصابت على وجه الخصوص ولاية بغلان، بحسب برنامج الأغذية العالمي ومسؤولين في حكومة حركة طالبان.