تجريد ملكة جمال ماليزيا من "التاج" بسبب فيديو "جريء"
تسبب مقطع فيديو وصف بأنه جريء" ويتضمن "إيحاءات"، بتجريد ملكة جمال ماليزيا من تاج المسابقة، بعد تعرّضها لانتقادات شديدة، بحسب صحيفة "آسيا وان".
وفقدت فيرو نيكاه تيرينسيب، البالغة من العمر 24 عامًا، لقب ملكة جمال ماليزيا، بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص خلال عطلة في تايلاند.
وأعادت الشابة لقبها قبل ساعات من توجيه تان سري جوزيف بيرين كيتينجان رئيس جمعية "كادازاندوسون" الثقافية (KDCA)، الدعوة لتجريدها من التاج.
وظهرت الشابة الفائزة بلقب ملكة جمال "أوندوك نجاداو جوهور" عام 2023، خلال عطلة لها في تايلاند، وهي ترقص بشكل يتضمن إيحاءات مع راقصين رجال شبه عراة.
وتعدّ المسابقة من بين أبرز الأحداث في مهرجان الحصاد السنوي في ولاية "صباح"، وتُقام لإحياء ذكرى روح "هومينودون"، الفتاة الأسطورية التي يُعتقد أنها تتمتع بقلب وعقل وروح جميلة.
وشدد كيتينجان على أن انتشار مثل ذلك المقطع المصور للفتاة لم يكن ليشكل أي مشكلة لو كانت تيرينسيب مجرد شخص عادي، على حد قوله.
وأضاف: "كان هناك الكثير من ردود الفعل المتباينة، فالبعض اعتبره مجرد فيديو طريف وثمة من تعاطف معها، بيد أن العديد أعربوا عن امتعاضهم، ونحن في جمعيتنا (المسؤولة عن المسابقة) لا نريد أن نكون في مرمى الانتقادات".
وختم بالقول: "نأمل منها أن تتقبل قرارانا برحابة صدر وأن يكون ما حدث بمباثة تحذير للفائزات بالمسابقة، وعدم تكرار مثل هذا الخطأ".
ونشرت تيريسيب مقطع فيديو قالت فيه إنها ترغب في الحصول على اللقب مستقبلاً "بشرف وتواضع"، مؤكدة أن "اللقب لا يحدد كمال المرء أو نجاحه.. وأنا لست مثالية"، مشددة على أن "الجميع يرتكب الأخطاء".
وأضافت: "أنا ممتنة لكل الكلمات الجميلة القادمة من مستخدمي منصات التواصل، ودعونا نركز على قضايا أخرى، ونتجاوز الماضي".
وختمت قائلة: "الأهم من ذلك، يرجى ترك عائلتي وأصدقائي خارج الموضوع لأنهم غير متورطين في هذا الأمر.. وشكرًا لاهتمامكم".