تجريد ملكة جمال ماليزيا من "التاج" بسبب فيديو "جريء"

تسبب مقطع فيديو وصف بأنه جريء" ويتضمن "إيحاءات"، بتجريد ملكة جمال ماليزيا من تاج المسابقة، بعد تعرّضها لانتقادات شديدة، بحسب صحيفة "آسيا وان".

وفقدت فيرو نيكاه تيرينسيب، البالغة من العمر 24 عامًا، لقب ملكة جمال ماليزيا، بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص خلال عطلة في تايلاند.

وأعادت الشابة لقبها قبل ساعات من توجيه تان سري جوزيف بيرين كيتينجان رئيس جمعية "كادازاندوسون" الثقافية (KDCA)، الدعوة لتجريدها من التاج.

وظهرت الشابة الفائزة بلقب ملكة جمال "أوندوك نجاداو جوهور" عام 2023، خلال عطلة لها في تايلاند، وهي ترقص بشكل يتضمن إيحاءات مع راقصين رجال شبه عراة.