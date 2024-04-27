إيران.. اندلاع حريق في مصنع جنوب طهران (فيديو)

نشب حريق هائل في مصنع تبلغ مساحته ألفي متر مربع في جنوب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية "إيرنا".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في بلدية طهران جلال ملكي قوله، "إن مصنعاً تبلغ مساحته ألفي كيلو متر لصناعة القنفات (الأريكة) في مدينة شمس آباد الصناعية جنوب طهران تعرض لحريق هائل".

وأضاف: "إن الحريق هائل للغاية.. وتعمل فرق الإطفاء لإخماده"، مشيراً إلى أن "الخسائر المادية كبيرة لكن لم ترد أي معلومات عن الخسائر البشرية".

وعن أسباب الحريق، أوضح المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران: "إنه لم تتضح بعد الأسباب وإن فرق الإطفاء تعكف على السيطرة على الحريق وإخماده".