بمعاونة زوجته.. رجل يلجأ لخدعة صادمة لحصد مبلغ مالي ضخم

أقدم رجل ألماني على تزييف وفاته على متن قارب في حادث ببحر البلطيق، من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بملايين اليوروهات.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الرجل، البالغ من العمر 56 عاماً، ادعى وفاته بهدف الحصول على مبلغ مالي بقيمة 4.1 ملايين يورو من شركة التأمين.

وأصدرت محكمة ألمانية 14 تهمة جميعها يتعلق بمحاولة الاحتيال على شركات التأمين، وحُكم على زوجته أولينا 56 عاماً أيضاً، بفترة مراقبة لمدة عامين، لدورها في الجريمة.

وتمثلت خدعة الرجل ويدعى كريستوف في شراء قارب من الميناء الأولمبي في "شيلكزي"، وقاده إلى بحر البلطيق باتجاه الدنمارك، وقام سابقاً بحجز غرفة في أحد فنادق "بارجينكوب" بالدنمارك.