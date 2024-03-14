بمعاونة زوجته.. رجل يلجأ لخدعة صادمة لحصد مبلغ مالي ضخم
أقدم رجل ألماني على تزييف وفاته على متن قارب في حادث ببحر البلطيق، من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بملايين اليوروهات.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الرجل، البالغ من العمر 56 عاماً، ادعى وفاته بهدف الحصول على مبلغ مالي بقيمة 4.1 ملايين يورو من شركة التأمين.
وأصدرت محكمة ألمانية 14 تهمة جميعها يتعلق بمحاولة الاحتيال على شركات التأمين، وحُكم على زوجته أولينا 56 عاماً أيضاً، بفترة مراقبة لمدة عامين، لدورها في الجريمة.
وتمثلت خدعة الرجل ويدعى كريستوف في شراء قارب من الميناء الأولمبي في "شيلكزي"، وقاده إلى بحر البلطيق باتجاه الدنمارك، وقام سابقاً بحجز غرفة في أحد فنادق "بارجينكوب" بالدنمارك.
وأغرق كريستوف قاربه في خليج "كييل" ثم صعد إلى زورق مطاطي، وذهب إلى الشاطئ، حيث ركب سيارة والدته واختبأ، وبعد 3 أيام أبلغت زوجته أولينا عن اختفائه.
وفي أبريل/نيسان 2020، تقدمت الزوجة بطلب إعلان وفاة كريستوف، وبعد وقت قصير قدمت طلباً إلى شركة التأمين لدفع التأمين على الحياة.
وعاش كريستوف مع صديقة زوجته في هامبورغ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل والدته في "شوارمستيدت" بولاية "ساكسونيا السفلى" بالقرب من "هانوفر".
ولسوء حظ كريستوف، فإن الإخطار بالوفاة لم يكن كافياً بالنسبة لشركات التأمين لدفع الأموال، حيث طلبت تأكيد واقعة الوفاة من المحكمة المحلية.
وبعد اكتشاف الخدعة، عقب 6 أشهر من الفحص، ألقت الشرطة الخاصة القبض على كريستوف، وفي مايو/أيار عام 2020، حيث كان مختبئاً خلف الصناديق بمنزل والدته في "شوارمستيدت".
وكشف كريستوف أنه كان يعاني من ضائقة مالية وأنه كان ينوي مغادرة ألمانيا والاختباء في الولايات المتحدة.