سلمى أبو ضيف تعلن خطبتها من شاب خارج الوسط الفني (صور)

وتأتي خطوبة "أبو ضيف" بعد النجاح الذي حققته في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والتي قدمت خلاله دور البطولة، وحازت إشادة الجمهور والنقاد وذلك لبراعتها في تجسيد شخصية الفتاة البسيطة التي تذوقت طعم الشهرة والأموال بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى مشهورة.

وخلال حوار سابق مع "إرم نيوز" لفتت سلمى إلى أن المسلسل تناول هوس الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام الخاطئ لها من خلال شيماء الفتاة البسيطة التي تسكن بمنطقة "الحطابة" ـ أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في مصرـ والتي تعاني الفقر، وتواجهها المشاكل من كل جهة، بسبب مرض والدتها، ومعاناة شقيقتها الكبرى من زوجها، وقلة حيلة والدها الذي يعمل في مهنة بسيطة لا تكفي لسد احتياجاتهم.

ونفت سلمى إن كان المسلسل يحاكي شخصية بعينها كما تم تداوله، مؤكدة: "المسلسل يتحدث عن قضية موجودة بكثرة خلال السنوات الماضية، وليس شخصاً بعينه، فشيماء التي قادتها الصدفة إلى التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصبح مشهورة صدفة، ثم يتم استغلالها ممن حولها لجني الأموال هي شخصية ملموسة وموجودة".

وبسؤالها عن تعرضها لانتقادات؛ بسبب طريقة كلامها في المسلسل، أجابت: "الانتقادات كانت في بداية المسلسل فقط، ولكن بعد عرض 5 حلقات تقريبا تحولت الانتقادات لإشادات وهذا أسعدني للغاية، وتعلمت طريقة الكلام من فتاة شعبية، كنت أذهب إليها، وأتحدث معها بالساعات حتى تعلمت طريقة كلامها".