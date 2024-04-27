بوشهري يحرج إيمان الحسيني بسبب علي كاكولي (فيديو)
أحرج الفنان عبدالله بوشهري الفنانة إيمان الحسيني، بعد أن دخل غرفتها في كواليس مسرحية "صنع في الكويت"، وقام بتصوير علي كاكولي وهو يصفف شعره.
وسأل بوشهري إيمان لماذا علي يصفف شعره في غرفتك، الأمر الذي أحرجها بشكل كبير ولم تستطع الرد.
ويصر عبدالله بوشهري على وجود علاقة رومانسية بين الحسيني وكاكولي، رغم نفي الأخير ذلك.
وتصدر الفنانان علي كاكولي وإيمان الحسيني حديث نشطاء مواقع التواصل خلال الآونة الأخيرة، بعد أنباء ارتباطهما خلال كواليس مسرحية "صنع في الكويت"؛ إذ ظهر بوشهري مع الفنانين في الكواليس، ملمحا عن مفاجأة ستظهر للجمهور، الأمر الذي رأوه إعلانا بارتباطهما.
وسرعان ما نفى علي كاكولي وجود علاقة حب بينه وبين إيمان الحسيني، مضيفا، في فيديو وثّقه عبر حساباته الشخصية، أنه غير متزوج، ولا يفكر بالزواج، مشيرا إلى أنه يود منذ فترة الخروج وإيضاح الأمر لمتابعيه عبر "إنستغرام"، إلا أن حسابه تم اختراقه، بحسب قوله.
وأضاف الفنان الكويتي: "إيمان أختي وصديقتي الغالية وما فيه بينا إلا كل خير، وإن شاء الله تلقى نصيبها، هي نجمة ما شاء الله، ونحن أصدقاء".