بوشهري يحرج إيمان الحسيني بسبب علي كاكولي (فيديو)

أحرج الفنان عبدالله بوشهري الفنانة إيمان الحسيني، بعد أن دخل غرفتها في كواليس مسرحية "صنع في الكويت"، وقام بتصوير علي كاكولي وهو يصفف شعره.

وسأل بوشهري إيمان لماذا علي يصفف شعره في غرفتك، الأمر الذي أحرجها بشكل كبير ولم تستطع الرد.

ويصر عبدالله بوشهري على وجود علاقة رومانسية بين الحسيني وكاكولي، رغم نفي الأخير ذلك.

وتصدر الفنانان علي كاكولي وإيمان الحسيني حديث نشطاء مواقع التواصل خلال الآونة الأخيرة، بعد أنباء ارتباطهما خلال كواليس مسرحية "صنع في الكويت"؛ إذ ظهر بوشهري مع الفنانين في الكواليس، ملمحا عن مفاجأة ستظهر للجمهور، الأمر الذي رأوه إعلانا بارتباطهما.