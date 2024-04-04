وفاة نجم مسلسل The last kingdom أدريان شيلر
توفي، اليوم الخميس، النجم البريطاني أدريان شيلر، الذي اشتهر بأدواره في العديد من الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية، بما في ذلك مسلسل " المملكة الأخيرة" The Last Kingdom، وفقًا لبيان أصدره وكيله الإعلامي.
وأعربت عائلة شيلر عن حزنها العميق لفقدانه، مشيرة إلى أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ، دون توفير أي تفاصيل أو معلومات عن سبب الوفاة.
وأشار البيان إلى أن شيلر (60 عاما) كان ممثلاً موهوبًا بشكل لافت، وكان متحمسًا لمواصلة مشاركته الفنية، حيث كان يخطط للمشاركة في المزيد من الأعمال.
وترك شيلر خلفه شريكته ميلينا وابنه الصغير غابرييل، وعلى الرغم من أنه كان قليل الظهور بصور مع عائلته، إلا أنه نشر صورًا نادرة لابنه عام 2018، وذلك بعد خضوعه لعملية القلب المفتوح.
وأعربت شقيقة الممثل، عن حزنها وصدمتها لفقدان شقيقها، داعية الأصدقاء والمعجبين إلى تقديم الدعم للأسرة في هذا الوقت العصيب.
وإلى جانب دوره في مسلسل The Last Kingdom، شارك شيلر ومسلسلي Doctor Who و Victoria، بالإضافة إلى مشاركاته في العديد من الأعمال الدرامية الأخرى.