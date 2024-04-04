وفاة نجم مسلسل The last kingdom أدريان شيلر

توفي، اليوم الخميس، النجم البريطاني أدريان شيلر، الذي اشتهر بأدواره في العديد من الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية، بما في ذلك مسلسل " المملكة الأخيرة" The Last Kingdom، وفقًا لبيان أصدره وكيله الإعلامي.

وأعربت عائلة شيلر عن حزنها العميق لفقدانه، مشيرة إلى أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ، دون توفير أي تفاصيل أو معلومات عن سبب الوفاة.

وأشار البيان إلى أن شيلر (60 عاما) كان ممثلاً موهوبًا بشكل لافت، وكان متحمسًا لمواصلة مشاركته الفنية، حيث كان يخطط للمشاركة في المزيد من الأعمال.