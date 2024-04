وفاة نجم مسلسل The last kingdom أدريان شيلر

وترك شيلر خلفه شريكته ميلينا وابنه الصغير غابرييل، وعلى الرغم من أنه كان قليل الظهور بصور مع عائلته، إلا أنه نشر صورًا نادرة لابنه عام 2018، وذلك بعد خضوعه لعملية القلب المفتوح.

وأعربت شقيقة الممثل، عن حزنها وصدمتها لفقدان شقيقها، داعية الأصدقاء والمعجبين إلى تقديم الدعم للأسرة في هذا الوقت العصيب.

وإلى جانب دوره في مسلسل The Last Kingdom، شارك شيلر ومسلسلي Doctor Who و Victoria، بالإضافة إلى مشاركاته في العديد من الأعمال الدرامية الأخرى.