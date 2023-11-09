"إرم ميديا" تشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بجناح مميز

تشارك مجموعة "إرم ميديا"، التي تضم كلًا من موقع "إرم نيوز"، و"إرم الاقتصادية"، و"فوشيا"، في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يُقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.

وتهدف "إرم ميديا" من مشاركتها المرتقبة هذا العام في الكونغرس إلى استقبال الزوار من أجل تعزيز تجربتها الإعلامية في سوق الإعلام العربي، وتنظيم جلسات إعلامية مهمة بحضور قيادات بارزة، وكذلك عقد لقاءات بين صُنّاع القرار في مجال الإعلام، من أجل إيصال الرسالة الإعلامية إلى المتلقي بكل صدق وإخلاص.

ومن أبرز الفعاليات التي تنظمها "إرم ميديا" في كونغرس الإعلام، جلسة بعنوان "الإعلام التلفزيوني في ظل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي"، حيث تسعى هذه الجلسة لدراسة نسبة تراجع نسب المشاهدة للتلفزيون بشكل مباشر، وكذلك اعتماد القنوات التلفزيونية على منصات التواصل الاجتماعي، وماهية المحاذير رغم الإيجابيات.