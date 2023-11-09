"إرم ميديا" تشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بجناح مميز
تشارك مجموعة "إرم ميديا"، التي تضم كلًا من موقع "إرم نيوز"، و"إرم الاقتصادية"، و"فوشيا"، في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يُقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.
وتهدف "إرم ميديا" من مشاركتها المرتقبة هذا العام في الكونغرس إلى استقبال الزوار من أجل تعزيز تجربتها الإعلامية في سوق الإعلام العربي، وتنظيم جلسات إعلامية مهمة بحضور قيادات بارزة، وكذلك عقد لقاءات بين صُنّاع القرار في مجال الإعلام، من أجل إيصال الرسالة الإعلامية إلى المتلقي بكل صدق وإخلاص.
ومن أبرز الفعاليات التي تنظمها "إرم ميديا" في كونغرس الإعلام، جلسة بعنوان "الإعلام التلفزيوني في ظل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي"، حيث تسعى هذه الجلسة لدراسة نسبة تراجع نسب المشاهدة للتلفزيون بشكل مباشر، وكذلك اعتماد القنوات التلفزيونية على منصات التواصل الاجتماعي، وماهية المحاذير رغم الإيجابيات.
كما تخصص "إرم ميديا" مساحة للإعلام الرياضي، باستضافة خبراء ومخضرمين في المجال الرياضي، باعتباره قطاعًا مهمًا وواسعًا، حيث ستتناول الجلسة القضايا التي تشغل بال الشارع الرياضي، مع التركيز على دور التدريب والتطوير في النهوض بمستقبل العمل الإعلامي الرياضي.
وتؤكد "إرم ميديا"، عبر جناحها في وسط الكونغرس والذي يشرف عليه خبراء في الإعلام، على الوصول للقارئ والمشاهد العربي بشكل مباشر، وتوضيح رؤية منصاتها الثلاث للزوار؛ وهي رؤية إخبارية تحليلية تتسم بالمصداقية والموضوعية في إطار ملاحقة حثيثة للتطورات والمستجدات بالمنطقة العربية، باعتبار أن "إرم ميديا" دخلت الفضاء الرقمي وتركت بصمة بارزة في عالم الإعلام العربي بشهادة أهل الاختصاص.
و"إرم ميديا" شركة إعلامية قابضة محدودة المسؤولية، مسجلة في المنطقة الإعلامية الحرة بأبوظبي twofour54 منذ يناير عام 2013، ولديها مواقع إعلامية عامة ومتخصصة، بالإضافة إلى منتجات وخدمات إعلامية مختلفة.
ومن أبرز منصات "إرم للإعلام"، موقع "إرم نيوز" الإخباري الذي تأسس قبل أكثر من عشر سنوات، وهو موقع عربي بارز، يقدم محتوًى سياسيًّا واقتصاديًّا ورياضيًّا ومنوعًا، ويغطي جميع الدول العربية بمقاييس الإعلام الجديد، في سعيه لتلبية رغبات المتلقي العربي.
ويهتم موقع "فوشيا" بشؤون الأسرة العربية واهتماماتها في مختلف المجالات المتصلة بالحياة اليومية للإنسان العربي، إذ تم إطلاق الموقع عام 2015.
أما موقع "إرم الاقتصادية" الذي تأسس عام 2022، فيركز على تقديم تغطية شاملة لكافة أخبار المال والأعمال والبورصة وأسعار العملات، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الثروات والاستثمار والأصول المشفرة والعملات الرقمية وغيرها.