هل تستطيع الدراما المشتركة تجاوز عقبة الخصوصيات المحلية؟

ويضيف الراعي: "اضطرت شركات الإنتاج اللبنانية، إلى الاعتماد على الممثلين السوريين للاستفادة من خبرتهم ونجوميتهم، فحققت هدفين، الأول هو رفع مستوى الدراما اللبنانية، والثاني إنتاج مسلسلات رابحة تسويقيًّا".

من جانبه، يرى الكاتب سامر محمد إسماعيل، أن الدراما التلفزيونية لن تعاني من اختلاف الخصوصيات بين البلدان العربية؛ لأن هدفها ترفيهي في الغالب.

وأوضح إسماعيل لـ"إرم نيوز": "إذا ظهرت أي قضايا خلافية في الدراما، نتيجة الخصوصيات المحلية للبلدان العربية، ستهرع شركات الإنتاج لتعديلها مباشرة لضمان عرض المسلسل".

ويرى الراعي، أن تطور الدراما السورية ونجاحها، جعل شركات الإنتاج العربية تتبنى إنتاج المسلسلات السورية لأهداف تجارية، بغض النظر إن كانت قضاياها مناسبة لأغلب المجتمعات العربية أم لا.

مسلسل النار بالنار وقضية اللجوء

وسبق لمسلسل "النار بالنار"، السوري اللبناني، الذي عرض الموسم الماضي، أن تسبب بانتقادات كثيرة بسبب تناوله موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، بشكل وُصف بغير المناسب.

ويتساءل إسماعيل، عن جدوى الدراما التلفزيونية المشتركة، إن كانت سترزح تحت الاعتبارات الخاصة لكل بلد عربي، وفي مقدمتها الرقابة التي يراها كل على هواه؟".

ويعتقد الراعي أن الدراما المشتركة ستواجه تحديات كبيرة في المستقبل، ويضيف: "الخصوصيات المحلية في المغرب والمشرق والخليج، ستؤثر على قضايا الدراما، فمشاكل المرأة في المغرب مختلفة عن المرأة في الخليج أو بلاد الشام".

وظهرت مشكلات الخصوصيات المحلية في مسلسلي "نظرة حب" و"مال القبان"، وكان من الصعب الحصول على رضا الجمهور عند مقاربة قضايا حساسة مثل التهريب على الحدود بين الشام ولبنان، أو تأثر العائلات المختلطة بالتوترات السياسية.