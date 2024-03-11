"التشاعيل" تقليد يمني لاستقبال رمضان

اعتاد اليمنيون للاحتفاء بالمناسبات الدينية، كقدوم شهر رمضان، على إضرام النيران في كومة من القشّ والحطب على رؤوس الجبال، كوسيلة لإعلام السكان بالمناسبة.

وهذه عادة قديمة تسبق ظهور الإسلام، استلهمت من حضارة المملكة السبئية، حين كان إشعال النار على قمة جبل "اللوذ" بمحافظة الجوف، من الطقوس الدينية في مراسم تنصيب الحكام "المكاربة".

وتختلف تسمية هذه العادة باختلاف مناطق اليمن، فتسمى في بعض المحافظات "تشعيل" و"تشاعيل"، فيما يطلق عليها في مناطق أخرى "التناصير"؛ إذ كانت طريقة لإعلان انتصار الجيوش في المعارك.