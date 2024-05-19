بعد إحالة صاحبته للمحاكمة.. لماذا أثار "سما كلينك" ضجة في مصر؟ ( صور)

أحالت النيابة العامة في العاصمة المصرية القاهرة، صاحبة مركز "سما كلينك" للتجميل واثنين آخرين، إلى المحاكمة بتهم عديدة على رأسها ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، كما تم تحديد الثالث من يونيو/حزيران المقبل ليكون فيه أولى جلسات القضية بمحكمة جنح حي "مدينة نصر".

وجاء بأمر الإحالة إلى المحكمة أنّ المتهمين "أداروا محلًا عامًّا (عيادة )، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدًا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشرعيين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها".