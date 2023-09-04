تعرف على أفضل طريقة لطهي البيض في المقلاة الهوائية

قدم أحد أفضل الطهاة ويدعى الشيف كريس نيرشيل، صاحب شركة "New York Catering Service"، الطريقة المناسبة لاستخدام المقلاة الهوائية في طهي البيض.

وقال الشيف "نيرشيل": "إذا تعلمت كيفية القيام بطهي البيض في المقلاة الهوائية بشكل صحيح، فيمكنك إعداد بيض لذيذ في غضون دقائق، مما سيوفر لك الوقت والطاقة في الصباح".

ومن الأمور المهمة التي يجب معرفتها حول طهي البيض في المقلاة الهوائية، هو تسخين مقلاة الهواء الخاصة بك عن طريق ضبطها على 330 درجة.

وتابع الشيف: "إذا كنت تطبخ بيضة واحدة، فتأكد من استخدام وعاء لوضع البيض في المقلاة الهوائية. إذا حاولت طهي البيض دون طبق لوضعه فيه، فسوف ينسكب ولا ينضج بشكل صحيح".

ويقترح "نيرشيل" الاختيار بين أحد أوقات الطهي التالية مع ضبط المقلاة على 330 درجة:

- الإفراط في سلق البيض: 4-6 دقائق

- البيض المطبوخ بالكامل: 6-8 دقائق.

ويضيف الشيف أنه يمكنك إعداد عجة البيض في المقلاة الهوائية أيضًا، "لكنك ستحتاج إلى خفق مكوناتك مسبقًا في وعاء منفصل".

وأفضل طريقة للقيام بذلك بحسب "نيرشيل" تكون بتسخين المقلاة الهوائية إلى 270 درجة، ووضع البيض الكامل بداخلها، وطهيه لمدة 15-17 دقيقة تقريبًا.

وتستخدم المقلاة الهوائية الهواء الساخن ومروحة لنفخ الهواء وطهي الطعام بالداخل، مما يضفي نكهة طبيعية على الجزء الخارجي من الطعام الذي يتم طهيه مع الحفاظ على نعومة الجزء الداخلي، حتى تتمكن من "قلي" الأطعمة المفضلة لديك دون استخدام كمية كبيرة من الزيت.