أول ظهور رسمي لخليفة عبد العزيز الفغم مرافقًا الملك سلمان (فيديو)

ظهر اليوم الأحد العميد سعد بن مسفر القحطاني، مرافقًا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلفًا لحارسه الشخصي، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

وفي وقت سابق أشارت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية إلى أن رئاسة الحرس الملكي السعودي قررت تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للواء عبدالعزيز الفغم.

وظهر القحطاني اليوم برفقة العاهل السعودي، خلال استقباله وفدًا سودانيًا، ضم رئيس المجلس السيادي، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وكان برفقة العاهل السعودي أيضًا خلال الاستقبال الذي جرى في العاصمة الرياض، إضافة إلى العميد القحطاني، رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

وتداول ناشطون سعوديون الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص اعتبارًا من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.