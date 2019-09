هاكر يخترق لوحة إعلانات ويشغل عليها فيلمًا إباحيًا (فيديو)

فوجئ سائقو السيارات على طريق سريع بمدينة آبورن هيلز بولاية ميتشغن الأمريكية بوجود لوحة إعلانية عملاقة على الطريق تعرض محتوى إباحيًا، ما أثار استنكارهم واستغرابهم لذلك، وسريعًا قاموا بالتواصل مع الشرطة.

حاول رجال الشرطة قطع التيار الكهربي عن اللوحة ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك حفاظًا على سلامة اللوحة، ولكن بعد ذلك بدأوا في محاولة التوصل لهوية مالك اللوحة الإعلانية.

وعندما اكتشفوا هويته، قام رجال الشرطة بالتواصل معه لإيقاف عملها، واتضح أن أحد المخترقين قام باختراق الجهاز الرئيسي المتحكم في المحتوى المعروض على اللوحة.

وظل المحتوى الاباحي مستمرًا في العرض على اللوحة من جانبيها لمدة 30 دقيقة، لحين تمكن صاحب اللوحة من غلقها تمامًا.

So apparently someone was playing porn on a billboard off I-75…

nice pic.twitter.com/HuwZkXiLmI

— Chris Robertson (@needaproject) September 30, 2019