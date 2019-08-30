بالفيديو.. هل تعمد ترامب ”إهانة“ زوجته بهذه الحركة الغريبة؟

نشر الكوميدي الأمريكي جيمس فيلتون، مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يقوم بحركة اعتُبرت ”مهينة“ بحق زوجته ميلانيا.

ويظهر ترامب في الفيديو، وهو يضرب على فخده 3 مرات، ومباشرة بعدها لحقت به ميلانيا، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة لها.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me” Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY — James Felton (@JimMFelton) August 28, 2019

ويعود الفيديو ليوم 7 أغسطس الجاري بمدينة دايتون في ولاية أوهايو، بعد الهجوم المسلح الذي ذهب ضحيته 10 قتلى و 27 جريحًا، لكن اللقطة مرت دون أن ينتبه إليها أحد، إلى أن نشرها فيلتون، الذي سخر من تصرف ترامب، الذي شبهه بطريقة ”النداء على كلب“.

وتبنى وجهة نظره كثير من المغردين على ”تويتر“، مشيرين إلى ”عدم احترام ترامب للنساء، رغم أنه كان يقول خلال حملته الانتخابية في 2016: لا أحد يحترم النساء مثلي“.

لكن عددًا من المواقف، أظهرت العكس، خصوصًا تعامله مع زوجته أمام الكاميرات، كلقطته الشهيرة في يناير 2018، وهو يحتمي بمفرده تحت مظلة، بينما ميلانيا تمشي تحت المطر.

في المقابل، وجد الرئيس الأمريكي من يدافع عنه بين رواد تويتر، والذين اعتبروا أن إشارته لاستدعاء زوجته ”عادية جدًا“، فيما رأى آخرون أنه ”لم يكن يقصدها بتلك الحركة بدليل أنه لم يكن ينظر إليها، وأنه كان يستدعي الطاقم الأمني“ الذي يرافقه.