بالفيديو.. هل تعمد ترامب ”إهانة“ زوجته بهذه الحركة الغريبة؟

نشر الكوميدي الأمريكي جيمس فيلتون، مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يقوم بحركة اعتُبرت ”مهينة“ بحق زوجته ميلانيا.

ويظهر ترامب في الفيديو، وهو يضرب على فخده 3 مرات، ومباشرة بعدها لحقت به ميلانيا، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة لها.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”

Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY

— James Felton (@JimMFelton) August 28, 2019