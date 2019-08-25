وفاة الفنان البحريني محمد عواد

أفادت تقارير إخبارية، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بوفاة الفنان البحريني محمد عواد، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وخضع محمد عواد مؤخرًا لعملية جراحية بعد تعرّضه لكسر في الحوض، نقل على إثره إلى العناية المركزة، وخرج منه يوم أمس، قبل أن يعلن اليوم عن وفاته.

وقال المستشار الإعلامي بالديوان الملكي البحريني، نبيل الحمر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”فقدت البحرين اليوم قامة مسرحية وأدبية وثقافية رفيعة“.

وأضاف: ”فقدنا الفنان محمد عواد الذي شكل عطاؤه الفني والمسرحي منذ الستينيات رافدًا إبداعيًا مهمًا وأثرى الحركة المسرحية والثقافية في البحرين والخليج العربي. رحم الله الفنان محمد عواد وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته“.

فقدت البحرين اليوم قامة مسرحية وأدبية وثقافية رفيعة..

فقدنا الفنان محمد عواد الذي شكل عطاؤه الفني والمسرحي منذ الستينات رافداً إبداعياً هاماً وأثرى الحركة المسرحية والثقافية في البحرين والخليج العربي .

رحم الله الفنان محمد عواد وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته . pic.twitter.com/8ypxvAHra0 — NABEEL ALHAMER (@nalhamer) August 25, 2019

وقدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، واشتهر بشخصية ”أبوهلال“ في مسلسل سوالف أم هلال، كما شارك في عدة أعمال فنية من أشهرها مسلسل ”عجايب غرايب“ و“بحر الحكايات“ و“حسن ونور السنا“.