”سبايدرمان“ الفرنسي يعلق لافتة سلام على ناطحة سحاب في هونغ كونغ‎

المصدر: ا ف ب

تسلق آلان روبير، الملقب بـ“سبايدرمان الفرنسي“، صباح الجمعة، ناطحة سحاب في هونغ كونغ وعلق عليها ”لافتة سلام“، في وقت تشهد فيه المستعمرة البريطانية السابقة أزمة سياسية كبيرة مع تظاهرات شبه يومية مطالبة بالديمقراطية.

وصعد الفرنسي البالغ 57 عامًا من العمر، والمتخصص بتسلق المباني العالية، طوابق مبنى ”تشونغ كونغ سنتر“ الـ 68 في حي سنترال المالي، فيما الطقس حار ورطب.

وخلال تسلقه، نشر لافتة تحمل علمي الصين وهونغ كونغ مجتمعين ويدين تتصافحان.

وقبل أن يبدأ بتسلق المبنى الشاهق، سلم الحضور بيانًا يوضح فيه أن تحركه هو ”نداء عاجل لإجراء مشاورات بين سكان هونغ كونغ والحكومة“.

وأضاف في بيان: ”قد يسهم ما أقوم به بخفض الحر ويثير البسمات، وهذا ما أتمناه“، إلا أن هذه الرسالة لم تقنع الجميع.

فغرد رسام الكاريكاتير الصيني المعارض باديوكاو المقيم في أستراليا، سائلًا: ”هل تريد حقًا مصافحة الجزارين والطغاة؟“.

وعلق أحد رواد الإنترنت: ”هذا يظهر أن الكثير من الأجانب لا يفهمون جوهر المشكلة بين هونغ كونغ والصين“.

وتشهد هونغ كونغ منذ مطلع حزيران/يونيو تظاهرات ضخمة يتخللها العنف أحيانًا.

وقد بدأت، هذه التعبئة بسبب رفض مشروع قانون يهدف إلى السماح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن مروحة المطالب توسعت لتشمل حقوقًا ديمقراطية.

ويشكل هذا التحرك بالنسبة لسلطات هونغ كونغ وبكين، أكبر تحدٍ في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى السيادة الصينية العام 1997.

وقد أتى آلان روبير، مرات عدة في السابق إلى هونغ كونغ لتسلق أبنية شاهقة فيها، وتضم المدينة أكبر تركز لناطحات السحاب في العالم.

وسبق له أن تسلق مرتين مبنى ”تشونغ كونغ سنتر“.