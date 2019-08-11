فتاة تثير غضبًا في مصر بمقطع فيديو خلال صلاة العيد

أثارت فتاة اليوم الأحد، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهورها وهي تغني وسط المصلين أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى.

وأوضح مقطع فيديو متداول، الفتاة وهي تقف وسط مئات المصلين، وتغني على نغمات أغنية شعبية عبر تطبيق ”التك توك“ الشهير.

وتسبب الفيديو، في حالة غضب بين رواد التواصل الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، واستنكروا المشهد الذي اعتبره بعضهم ”غير لائق، دليلًا على عدم احترام الفتاة لصلاة العيد“.

وانتقد بعض النشطاء، على منصات التواصل الاجتماعي الفتاة ‏‎وجيلها معتبرين أنه: ”لا يراعي العادات والتقاليد في المجتمع المصري، ولا يعرف معنى الحياء“.