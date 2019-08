جدل وسخرية.. سعودي يوافق على دفع مليون ريال مهرًا للفاشينيستا بدور البراهيم

View this post on Instagram

فيديو متداول لشاب سعودي يبدي موافقته على المهر الذي طلبته الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، البالغ مليون ريال، متمنيًا أن توافق على الزواج منه، ما أثار جدلاً واسعًا خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، . واتهم متابعون الشاب السعودي، الذي لم يكشف عن هويته، بتقاضي رشوة من الفاشينيستا مقابل تقديم العرض، ما جعله عرضة لموجة سخرية. . الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، كانت قد طالبت بمهر قيمته مليون ريال لمن يريد الزواج بها، ما أثار انتقادات وسخرية في آن معًا.