جدل وسخرية.. سعودي يوافق على دفع مليون ريال مهرًا للفاشينيستا بدور البراهيم

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله شاب سعودي يبدي موافقته على المهر الذي طلبته الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، البالغ مليون ريال، ما أثار جدلاً واسعًا خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لشاب سعودي، تحدث عن استعداده دفع مبلغ المهر الذي طلبته ”بدور“، متمنيًا أن توافق على الزواج منه.

واتهم متابعون الشاب السعودي، الذي لم يكشف عن هويته، بتقاضي رشوة من الفاشينيستا مقابل تقديم العرض، ما جعله عرضة لموجة سخرية.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا بأن البراهيم هي من دفعت مبلغًا من المال لهذا الشاب، لكي يعلن موافقته هذه، في محاولة منها للترويج لنفسها، على حد قوله.

التعليقات الساخرة توالت بقول متابع آخر: ”مبروك ربحت معنا شم مفارق راسها بقيمة مليون ريال.. خروف العيد جاهز للذبح.. ياعمي أنت لاقي تاكل عشان تدفع مليون“.

وتداول نشطاء مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، تطالب بمهر قيمته مليون ريال لمن يريد الزواج بها، ما أثار انتقادات وسخرية في آن معًا.

يذكر أن البراهيم اعتادت إثارة الجدل، وآخر ذلك قرار هيئة الغذاء والدواء في السعودية إغلاق محلها الخاص، لاتهامها بـ“الترويج للشذوذ الجنسي من خلال أحد المنتجات“.