وفاة الحاجة هدية والدة عمر البشير

توفيت هدية محمد الزين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مساء الاثنين، بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، بحسب إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن والدة البشير توفيت بعد معاناتها مع المرض، دون ذكر معلومات عن عمرها أو نوع المرض.

وأشارت إلى أن صحتها تدهورت في الأيام الأخيرة وتوفيت بمستشفى علياء التخصصي الذي يتبع للجيش.

وأفادت صحيفتا الانتباهة و“باج نيوز“ المحليتين على موقعهما الإلكترونيين أن والدة البشير طلبت زيارة ابنها (البشير 75 عامًا) في السجن ولكنها لم تتمكن من ذلك.

و لم تصدر إفادة من أسرة البشير ولا من السلطات بخصوص ما ذكرته وسائل الإعلام.

وعزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.

ويقبع البشير في سجن كوبر شمال الخرطوم، حيث يواجه عدة تهم بينها ”التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين“ ، و“تدبير انقلاب 1989″ والفساد المالي.