الكاتبة السعودية طرفة عبدالرحمن تتهم كاتباً كويتياً بسرقة مقال لها

اتهمت الكاتبة والأكاديمية السعودية، طرفة عبدالرحمن، الكاتب الكويتي حجاج بوخضور بسرقة مقال قديم لها ونشره مجدداً باسمه، في أحدث خلاف بعالم النشر الصحفي في وسائل الإعلام العربية.

وكشف الكاتبة طرفة وهي أكاديمية متخصصة في العلوم والدراسات الاجتماعي، عن اتهامها للكاتب بوخضور عبر حسابها في موقع ”تويتر“، عندما نشرت صورتين لمقالها في صحيفة ”اليوم“ السعودي ومقال بوخضور في صحيفة ”القبس“ الكويتية.

ورغم أن تاريخ نشر المقالين قديم، إذ يعود مقال الكاتبة السعودية للعام 2015، ومقال خصمها الكويتي للعام الذي يليه، إلا أنه كشفت عن القصة الآن.

ويحمل مقال الدكتورة طرفة عنوان ”المتذمرون المحبطون، فيما اختار الكاتب الكويتي لمقاله عنوان ”الأسوأ من المتذمر أن تكون ضحيته“، وفيما عدا الفارق بين العنوانين، تكاد باقي فقرات المقال تكون متشابهة بشكل كامل.

أقترح أن تزال النقطتين من المقال حتى يصبح “النسخ واللصق" أقل وضوحاً!! @alqabas pic.twitter.com/4viVUvGYNg — د. طرفة عبدالرحمن (@taaroofaah) July 28, 2019

وأبدى كثير من متابعي الكاتبة السعودية دهشتهم من الكاتب الكويتي الذي لم يرد على الاتهام الموجه ضده حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

رغم ان الاكتشاف متأخر الا ان الحقوق لا تسقط بالتقادم ، هل تم اتخاذ اجراء ؟ على الاقل حفظ الحق الادبي — Eng.Hassan Bahkali (@BahkaliEng) July 28, 2019

صعبة اصدق لولم أرى بعيني.

لعلها مفبركة او …. مدري وش أقول

اعانك الله د.طرفة — د نواف الفغم (@nawaftalal007) July 28, 2019

ويقول بعض المدونين الذين اطلعوا على القصة، إن على الصحيفة الكويتية التي نشرت المقال أن تعتذر للكاتبة طرفة، وتمنع بوخضور من النشر لديها مجدداً.

نسخ ولصق واضح خصوصاً بدايه المقال المفروض اعتذار لك هو لو سوا رتويت للمقال كان افضل — عبدالرحمن سالم (@3bdo133) July 28, 2019

تستحقين اعتذار رسمي من القبس مع التشهير بالسارق — Habib (@Habibmmbm) July 28, 2019

وتظهر بين فترة وأخرى خلافات حول قضايا النشر في الصحافة العربية مع ضعف قوانين حماية الحقوق الفكرية والأدبية، رغم جهود الحكومات في سن تشريعات تصونها.