الكاتبة السعودية طرفة عبدالرحمن تتهم كاتباً كويتياً بسرقة مقال لها

الكاتبة السعودية طرفة عبدالرحمن تتهم كاتباً كويتياً بسرقة مقال لها

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

اتهمت الكاتبة والأكاديمية السعودية، طرفة عبدالرحمن، الكاتب الكويتي حجاج بوخضور بسرقة مقال قديم لها ونشره مجدداً باسمه، في أحدث خلاف بعالم النشر الصحفي في وسائل الإعلام العربية.

وكشف الكاتبة طرفة وهي أكاديمية متخصصة في العلوم والدراسات الاجتماعي، عن اتهامها للكاتب بوخضور عبر حسابها في موقع ”تويتر“، عندما نشرت صورتين لمقالها في صحيفة ”اليوم“ السعودي ومقال بوخضور في صحيفة ”القبس“ الكويتية.

ورغم أن تاريخ نشر المقالين قديم، إذ يعود مقال الكاتبة السعودية للعام 2015، ومقال خصمها الكويتي للعام الذي يليه، إلا أنه كشفت عن القصة الآن.

ويحمل مقال الدكتورة طرفة عنوان ”المتذمرون المحبطون، فيما اختار الكاتب الكويتي لمقاله عنوان ”الأسوأ من المتذمر أن تكون ضحيته“، وفيما عدا الفارق بين العنوانين، تكاد باقي فقرات المقال تكون متشابهة بشكل كامل.

وأبدى كثير من متابعي الكاتبة السعودية دهشتهم من الكاتب الكويتي الذي لم يرد على الاتهام الموجه ضده حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويقول بعض المدونين الذين اطلعوا على القصة، إن على الصحيفة الكويتية التي نشرت المقال أن تعتذر للكاتبة طرفة، وتمنع بوخضور من النشر لديها مجدداً.

وتظهر بين فترة وأخرى خلافات حول قضايا النشر في الصحافة العربية مع ضعف قوانين حماية الحقوق الفكرية والأدبية، رغم جهود الحكومات في سن تشريعات تصونها.

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