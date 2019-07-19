فقدان شاب كويتي منذ عدة أيام في ظروف غامضة

تقدم مواطن كويتي في محافظة مبارك الكبير ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد باختفاء ابنه منذ أسبوع في ظروف غامضة وانقطاع الاتصال به.

وسجل المواطن البلاغ في مخفر شرطة العدان وذكر فيه أن ابنه وهو من مواليد 1996 خرج من منزله يوم الجمعة الماضي على متن سيارة بنية اللون وآخر تواصل معه كان في ذات اليوم، وفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وباشر رجال المباحث الجنائية فتح تحقيق للبحث عن الشاب المفقود الذي أغلق هاتفه منذ يوم خروجه، وتم تسجيل قضية تغيب أقارب.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني أنه تم تعميم بيانات الشاب المفقود وسيارته، وجارٍ البحث والتحري عنه لإعادته إلى ذويه والوقوف على أسباب اختفائه طيلة الأيام الماضية.