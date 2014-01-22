زجاجة ويسكي تباع بسعر 628 ألف دولار

حققت زجاجة ويسكي رقما قياسيا في المبيعات إذ اشتراها ثري آسيوي بسعر 628 ألف دولار في مزاد علني بـ"هونغ كونغ".

الزجاجة الفارهة من نوع الويسكي إنتاج "M Decanter" وهي تحتوي على ستة ليترات من المشروب الكحولي.

وفي حين لم يكشف دار بيع المزاد عن هوية الشاري، إلا أنه اكتفى بالإشارة إليه على أنه "هاو" آسيوي الجنسية.

وعرضت دار "سوذبي" البريطانية الزجاجة في هونغ كونغ بعدما تحولت إلى بيئة تجذب أثرياء شرق آسيا وتحديدا الصين مع تزايد عدد المليونيرات هناك.

وكان هاوٍ آخر اشترى كاميرا ليكا، التي يوجد منها 4 فقط في العالم بـ 620 ألف دولار أيضا في هونغ كونغ تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، وفق ما نشرت صحيفة "هاف بوست".

وقبل زجاجة ديكانتر الأخيرة، سجلت أغلى زجاجة ويسكي العام 2010 في نيويورك، حيث جرى بيعها بسعر 460 ألف دولار لمجهول الهوية أيضا.