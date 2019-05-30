حادث مأساوي يودي بحياة 20 شخصًا في المكسيك (صور وفيديو)

حادث مأساوي يودي بحياة 20 شخصًا في المكسيك (صور وفيديو)

المصدر: رويترز

قال مسؤول ووسائل إعلام إن 20 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم في حادث عنيف بولاية فيراكروز جنوب شرق المكسيك يوم الأربعاء عندما اصطدمت حافلة بشاحنة بضائع.

وكانت الحافلة في طريقها من مكسيكو سيتي إلى توكستلا جوتيريز في ولاية تشياباس الجنوبية عندما وقع الحادث.

وقال جيرمان أرينا المتحدث باسم بلدية مالتراتا حيث وقع الحادث ”أبلغتنا الحماية المدنية بأن 20 شخصًا ماتوا حرقًا في مكان الحادث وأن 31 آخرين نقلوا إلى المستشفى“.

وتحقق السلطات لمعرفة سبب وقوع الحادث.

وأظهرت صور ولقطات مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في الحافلة وشاحنة البضائع.

 

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