حادث مأساوي يودي بحياة 20 شخصًا في المكسيك (صور وفيديو)

قال مسؤول ووسائل إعلام إن 20 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم في حادث عنيف بولاية فيراكروز جنوب شرق المكسيك يوم الأربعاء عندما اصطدمت حافلة بشاحنة بضائع.

Tras un choque entre un tráiler y un autobús de pasajeros, en la autopista Orizaba-Puebla Maltrata, Cruz Roja Mexicana traslada a lesionados al Hospital Regional de Río Blanco, #Veracruz. pic.twitter.com/tGvdtflww0 — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) May 29, 2019

وكانت الحافلة في طريقها من مكسيكو سيتي إلى توكستلا جوتيريز في ولاية تشياباس الجنوبية عندما وقع الحادث.

وقال جيرمان أرينا المتحدث باسم بلدية مالتراتا حيث وقع الحادث ”أبلغتنا الحماية المدنية بأن 20 شخصًا ماتوا حرقًا في مكان الحادث وأن 31 آخرين نقلوا إلى المستشفى“.

Sangriento accidente de un autobús 20 muertos, al chocar y volcar en los límites de Veracruz con #Puebla. pic.twitter.com/6IkPoJpX7Y — Ultimas Noticias de Guerrero (@UltiNoticiasGro) May 29, 2019

Esta mañana ocurrió una tragedia en #Veracruz. Un autobús lleno de peregrinos se estrelló con un tráiler y ambas unidades se incendiaron. Se reportan 21 muertos. pic.twitter.com/TET4QPxaTB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 30, 2019

وتحقق السلطات لمعرفة سبب وقوع الحادث.

وأظهرت صور ولقطات مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في الحافلة وشاحنة البضائع.