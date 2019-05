متى موعد عيد الفطر المبارك؟

View this post on Instagram

يبدو أن عيد الفطر المبارك لهذا العام (غرة شهر شوال) سيوافق يوم الأربعاء 05 يونيو حيث أكد خبراء علوم الفلك أن شهر رمضان 2019 سيكتمل ثلاثين يوميا للدول التي بدأت الصيام يوم الإثنين 06 مايو نظرا لانعدام إمكانية رؤية هلال شوال في اليوم المخصص للرؤية في هذه الدول. . . وقال عدد من فلكيي مركز الفلك الدولي ومن بينهم 12 فلكيا عربيا في بيان قبل أيام إن شهر رمضان لهذا العام سيكون 30 يوما باعتماد الرؤية، و29 يوما باعتماد الحساب الفلكي. . . وقال الفلكيون في البيان: ”بدأت معظم دول العالم الإسلامي شهر رمضان يوم الإثنين 06 مايو 2019م، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ يوم الإثنين 03 يونيو وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الإثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة“. . . ووفقا لهذه المعطيات الفلكية فإنه ”بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين، فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الأربعاء 5 يونيو غرة شهر شوال يوم العيد“. . . لكن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، مثل إيران وسلطنة عمان والمغرب، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران، وستكون رؤية الهلال ممكنة بالنسبة لها وبالتالي يرجح أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران المقبل. , , #إرم_نيوز #رؤية #الهلال #شوال #عيد_الفطر #العيد #EidAlFitr #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #أخبار #منوعات #crimes #trends #ramadan2019 #ramadan #رمضان #رمضان_مبارك #رمضان_كريم #Feast