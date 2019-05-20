مطار مانشستر يعلن حل ”مشكلة“ تسببت بتأجيل وتأخير رحلات 13 ألف راكب

قال مطار مانشستر البريطاني، يوم الاثنين، إنه تمكن من حل مشكلة في إمدادات الوقود بالمطار نجمت عن عطل كهربائي وتسببت في تأجيل وإلغاء رحلات.

وأضاف المطار في بيان على موقعه على تويتر: ”تمكن المهندسون من حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي أثرت على إمدادات الوقود“.

وأكد المطار أن أغلب رحلات الطيران ستجري في مواعيدها اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه يتوقع عددًا صغيرًا من التأجيلات والإلغاءات بسبب ما حدث.

وأوضح أن العطل تسبب في تأخير وتأجيل رحلات نحو 13 ألف راكب.

وقالت صحيفة الغادريان البريطانية، إن مشكلات في إعادة التزود بالوقود أدت إلى تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات بالمطار أمس الأحد.

وأضافت أن 86 رحلة ألغيت بسبب المشكلة، وأن من بين شركات الطيران التي تأثرت رحلاتها ريان إير وإيزي جت وجت2 والخطوط الجوية البريطانية.