بعد سلسلة الوفيات.. علماء يكشفون لغز "لعنة الفراعنة"

يزعم علماء وفقًا لمجلة الاستكشاف العلمي (JSE) أنهم تمكنوا من حل لغز لعنة الفراعنة بعد سلسلة من الوفيات التي حدثت عندما تم اكتشاف مقابر ملكية.

وبين الخبراء أن الفراعنة وضعوا نفايات سامة قاتلة في المقابرعندما تم بناؤها في الأصل.

وأظهرت المجلة أن العديد من المقابر القديمة في جميع أنحاء مصر مليئة بكميات هائلة من النشاط الإشعاعي، إذ إن مستويات الإشعاع السامة المنبعثة من اليورانيوم والنفايات السامة ظلت موجودة داخل المقبرة منذ أن تم إغلاقها قبل أكثر من 3000 عام.

جدران المعبد

وحلل الخبراء أن هناك احتمالًا بأن التعرض لتلك المواد قد أسهم في حدوث الوفيات، وأنه بسبب المستويات العالية من الإشعاع داخل المقابر، فإن أي شخص يدخلها يمكن أن يصاب بالسرطان ومرض الإشعاع الذي قد يكون مميتًا.

وفيما يتعلق بلعنة الفراعنة يقال إنها " تؤثر على أولئك الذين يزعجون رفاة أي شخص من القدماء المصريين؛ ما يؤدي إلى سوء الحظ والمرض وحتى الموت".

وكانت اللعنة بعد أن انتهى الرجال الأربعة الأوائل الذين فتحوا قبر توت عنخ آمون في عام 1922، بالموت.