إحداهن داخل غرفة نومها.. إعدام رجل قتل امرأتين في جورجيا الأمريكية

نفذت ولاية جورجيا الأمريكية يوم الخميس حكم الإعدام في رجل يبلغ من العمر 52 عاما بعد إدانته بقتل صديقته السابقة وإحدى صديقاتها رميا بالرصاص خلال مناقشة حادة في عام 1994.

وقالت إدارة السجون بالولاية في بيان، إنه تم إعدام سكوتي جارنيل مورو بحقنة قاتلة وأعلنت وفاته عند الساعة 9:38 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وطبقا لوثائق المحكمة فإن مورو توجه إلى منزل باربرا يونج في صباح يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول عام 1994 بعد أسابيع من إنهاء علاقتها معه. وتقول الوثائق إنه اندلعت مناقشة حامية في وجود تونيا وودز ولاتويا هورن وهما من صديقات يونج.

وأظهرت الوثائق أن مورو سحب مسدسه من خصره خلال النقاش وأطلق النار على وودز في البطن وعلى هورن في الذراع. وأسرعت يونج بالدخول إلى غرفة النوم حيث اعتدى عليها مورو بالضرب قبل أن يطلق عليها النار ويقتلها. وجاء في الوثائق إن وودز توفيت جراء إصابتها بالرصاص في بطنها.